Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı, araçlar kullanılmaz hale geldi

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Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı, araçlar kullanılmaz hale geldi Maslak'ta kırmızı ışıkta duran otomobile arkasından gelen araç çarptı.

Kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı, araçlar kullanılmaz hale geldi

İSTANBUL - Maslak'ta kırmızı ışıkta duran otomobile arkasından gelen araç çarptı. Meydana gelen kazada sürücüler hafif yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün saat 16.50 sıralarında Maslak Sarıyer istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 SC 8832 plakalı araç, hızını alamayınca kırmızı ışıkta bekleyen 34 NB 4874 plakalı otomobile süratli bir şekilde çarptı. Meydana gelen kazada sürücüler hafif şekilde yaralanırken araçlar kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücülere alkol testi yaptı. Öte yandan kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim