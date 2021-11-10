Kırmızı ışık ve hız kurallarına uymayanlar drone ile havadan tespit edildi

ESKİŞEHİR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kırmızı ışık ihlali ve radar uygulamasına yönelik yapılan denetimlerde 9 kişiye cezai işlem uygulandı.

Emirdağ- Eskişehir karayolunda, kavşak noktalarda jandarma ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Kavşak noktalara konuşlanan jandarma ekipleri bir yandan kırmızı ışık ihlallerini kayda alırken bir yandan da radar uygulaması yaptı. Yapılan uygulamalarda kırmızı ışık ihlali yapan ve hız sınırını aşan 9 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, yapılan denetimler sonrası kırmızı ışık ihlalinde ve hız sınırı aşımında gözle görülür bir azalmanın olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR