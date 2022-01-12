Kırmızı ışık ihlali yapan jandarma personeline 427 TL para cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırmızı ışık ihlali yapan jandarma personeline 427 TL para cezası

Kırmızı ışık ihlali yapan jandarma personeline 427 TL para cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine trafik kazalarının önlenmesi ve trafik kurallarına uyulması konularında, Jandarma Trafik Tim Komutanlıkları tarafından eğitim verildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine trafik kazalarının önlenmesi ve trafik kurallarına uyulması konularında, Jandarma Trafik Tim Komutanlıkları tarafından eğitim verildi. Eğitim sonrası kırmızı ışık ihlali yapan personele cezai işlem uygulandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik kazaların önlenmesi ve trafik kurallarına uyulması konularında eğitim verilmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yerinde denetim yapıldı. Denetim sırasında söz konusu trafik eğitimini alan personelin sevk ve idaresindeki Devriye Müdahale aracı ile Zonguldak-Ereğli Devlet Karayolu Kozlu kavşağında geçiş üstünlüğünü gerektirecek bir durum olmadığı halde kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi. İhlali gerçekleştiren jandarma personeline, Jandarma Trafik Timi tarafından "Kırmızı ışık kuralına uymamak" maddesi gereğince 427 TL trafik idari para cezası uygulandı. - ZONGULDAK

Kırmızı ışık ihlali yapan jandarma personeline 427 TL para cezası

Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzeten koca, boşanma davası açtı

Cinsel içerikli videodaki kadını eşine benzeten koca, boşanma davası açtı

 Diyarbakır'da gerginlik! Köylülerin 'arazi' eylemine tazyikli suyla müdahale

Diyarbakır'da gerginlik! Köylülerin 'arazi' eylemine tazyikli suyla müdahale

 Mahallenin mezar taşları bir bir yok oluyordu! Güvenlik kaydını izleyen vatandaşlar hırsızı görünce şoke oldu

Mahallenin mezar taşları bir bir yok oluyordu! Güvenlik kaydını izleyen vatandaşlar hırsızı görünce şoke oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title