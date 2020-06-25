Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu
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Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

- Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu Sivas'ta kırmızı ışık ihlalinin neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı Sivas'ta kırmızı ışık ihlalinin neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

25.06.2020 14:04 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:10

- Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

Sivas'ta kırmızı ışık ihlalinin neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta kırmızı ışık ihlalinin neden olduğu trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas kent merkezi Numune Hastanesi kavşağında meydana geldi. Kazada, A.K. yönetimindeki 58 ABL 626 plakalı otomobil Kılavuz kavşağından Terminal kavşağı istikametine giderken Gökçekler caddesinden gelip Numune Hastanesi kavşağına giren N.G. yönetimindeki 58 ABR 181 plakalı otomobil ile çarpıştı. 58 ABD 181 plakalı aracın sürücüsü N.G. ve aynı bulunan Y.Y.G yaralandı. Yaralılar ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yol bir süre araç trafiğine kapalı kaldı. Kazada 58 ABD 181 plakalı aracın kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edildi.

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

Kaynak: İHA

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