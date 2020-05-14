Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

Sivas'ta bir kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu
14.05.2020 10:15 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:15

Sivas'ta bir kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün 16.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım girişi kavşağında meydana geldi. S.A yönetimindeki 58 UA 285 plakalı kamyonet ile M.A yönetimindeki 58 ABY 943 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan yolcu S.A yaralandı. S.A olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. O kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada kamyonet sürücüsünün kırımızı ışıkta geçtiği ve hızla giden otomobilin kamyonete çarptığı görüldü. - SİVAS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Haber
Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler Haber
Talihsiz kadını ormana kaçırarak sandalyeye oturtup işkence ettiler
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Haber
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi Haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider Haber
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı
Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Türkiye'nin satışına izin verdiği koronavirüs tedavisinde kullanılan yerli ilacın adı netleşti
Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir
Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir
Bunalıma giren vatandaş, kendini su borusuna asarak intihar etti
Bunalıma giren vatandaş, kendini su borusuna asarak intihar etti
Artvin'de yiyecek arayan boz ayılar görüntülendi
Artvin'de yiyecek arayan boz ayılar görüntülendi
Esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi
Esnafın kabusu 12 yaşındaki hırsız, 6 ayda 100 dükkana girdi
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
Alman kulübü Frankfurt, koronavirüsten korunmak için sosyal mesafe cihazı kullanacak
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor
Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı
Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
Bakan Koca'nın sosyal mesafe için uyardığı Bursa'da önlemler hiçe sayıldı
Bakan Koca'nın sosyal mesafe için uyardığı Bursa'da önlemler hiçe sayıldı
13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız
13 yaşındaki Görkem: 45 yaşında sigara içenlerin yerine biz dışarıda olmalıyız
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Berat Albayrak Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Sinan Özen Ersin Korkut Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Metin Oktay Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Antalya Operasyon Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 10:53:47. #1.15#
title