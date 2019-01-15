Kırmızı Işık İhlali Bir Can Aldı

Kırmızı ışık ihlali can aldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kırmızı ışık ihlali yapan bir araç, karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Aracı 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza 1 Aralık 2018 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil İlçesine bağlı Aydınlar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçen bir araç karşı yönden gelen motosiklete çarptı. Kazada 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Aracı yaralandı. hastaneye kaldırılan Aracı, tedavi gördüğü hastanede 45 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Cenaze, otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenaze otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan cenaze öğle namazına müteakip asri mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA