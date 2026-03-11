Haberler

Kırmızı ışığı son anda fark eden araçlar zincirleme kazaya neden oldu

Bursa'da kırmızı ışığı son anda fark eden sürücülerin ani fren yapması zincirleme kazaya yol açtı.

Bursa'da kırmızı ışığı son anda fark eden sürücülerin ani fren yapması zincirleme kazaya yol açtı. Kaza anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bazı sürücüler kırmızı ışığı son anda fark edince ani fren yaptı. Arkadan gelen araçların da duramayarak birbirine çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı sırada bölgede bulunan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası, kazanın meydana geldiği anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde araçların ani fren yaptığı ve ardından çarpışmaların yaşandığı anlar yer aldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Trafik ise kısa süreli aksamanın ardından normale döndü. - BURSA

