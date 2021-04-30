Kırmızı ışığı ihlal eden tır otomobile çarptı: 2 yaralı
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Kırmızı ışığı ihlal eden tır otomobile çarptı: 2 yaralı

Kırmızı ışığı ihlal eden tır otomobile çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de kırmızı ışığı ihlal eden tırın otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Mardin'de kırmızı ışığı ihlal eden tırın otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Mardin'in Artuklu ilçesin valilik kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kırmızı ışığı ihlal ettiği 41 AGE 257 plakalı tır, 34 KN 1100 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın sonunda tırda maddi hasar oluşurken otomobilin içinde bulunan Y.İ. ve K.İ. sıkışarak yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlı, itfaiye ve polis ekipleri Yaralı Y.İ. ve K.İ. sıkıştıkları araçtan çıkarılıp olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kırmızı ışığı ihlal eden tır otomobile çarptı: 2 yaralı
Kırmızı ışığı ihlal eden tır otomobile çarptı: 2 yaralı
Kırmızı ışığı ihlal eden tır otomobile çarptı: 2 yaralı
Kırmızı ışığı ihlal eden tır otomobile çarptı: 2 yaralı
Kırmızı ışığı ihlal eden tır otomobile çarptı: 2 yaralı
Kırmızı ışığı ihlal eden tır otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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