Kırmızı İphone 7 Üretimi Durduruldu!

iPhone X ve iPhone 8 ailesi ile bizleri selamlayan Apple, iPhone 7 ailesinde de güncellemeye gitti. Simsiyah renk seçeneğini 32 GB"lık sürümler içinde satışa sunan Apple, kırmızı renkli iPhone 7 modellerinin üretimine ise son verdi.



Kırmızı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus artık satılmıyor!



Geçtiğimiz Mart ayında karşımıza çıkan kırmızı renkli iPhone 7 modelleri, Apple"ın Product (RED) kategorisi altında Apple Store"da listelenmişti.



Diğer tüm Product (RED) ürünlerinde olduğu gibi Apple, kırmızı renkli iPhone 7 modellerinden elde edilen gelirlerin bir kısmını HIV/AIDS ile mücadele programlarını desteklemek üzere The Global Fund"a bağışladı.



Ancak Apple, yeni iPhone modellerinde Product (RED) kategorisinde yer alacak kırmızı bir iPhone duyurmadığı gibi halihazırda satışta olan kırmızı renkli iPhone 7 modellerinin satışını da durdurdu.







Bunun nedeni tam olarak bilinmese de Apple"ın çevrimiçi mağazasından artık bir iPhone 7 almak istediğiniz de simsiyah, siyah, gümüş, altın veya roze altın renklerinden birisini seçmek durumunda kalıyorsunuz.



Piyasada ise halen stoklarda kalan kırmızı renkli iPhone 7 modellerini bulmanız mümkün olacaktır. Yani eğer bir kırmızı renkli iPhone 7 veya iPhone 7 Plus almayı planlıyorsanız elinizi çabuk tutsanız iyi edersiniz.