Kırmızı ilde denetimli açılış
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Kırmızı ilde denetimli açılış

12.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:26
Kırmızı ilde denetimli açılış

Balıkesir'de açılışı günler öncesinden duyurulan bir işyerinde, ilk gelen 50 kişiye halı hediye edileceğinin açıklanması sonrasında yoğunluk oluştu.

Balıkesir'de açılışı günler öncesinden duyurulan bir işyerinde, ilk gelen 50 kişiye halı hediye edileceğinin açıklanması sonrasında yoğunluk oluştu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren işyeri önünde biriken vatandaşlar açılışı bekledi. Pandemi nedeniyle emniyet güçlerinin sürekli kontrol ettiği işyerinin önünde sık sık uyarılar yapıldı. Halı mağazasının açılışı nedeniyle ilk gelen 50 kişiye halı hediye edilmesi pandemi kurallarına takıldı. İşyerinin önünde kalabalık oluşturan vatandaşlara ilk önce bekçiler uyarılarda bulundu. İşyeri önünde vatandaşları sık sık uyaran bekçiler, isim yazdırmak suretiyle kalabalık oluşmasını engelledi. İşyerine sınırlı sayıda vatandaş alınırken, hediye halı için izdihama izin verilmedi. Vatandaşlar pandemi kurallarına uyduğu gözlemlenirken, etkinliğin kısa sürede bitmesi için polisler de uyarılarda bulundu. - BALIKESİR

Kırmızı ilde denetimli açılış
Kırmızı ilde denetimli açılış
Kırmızı ilde denetimli açılış
Kırmızı ilde denetimli açılış
Kırmızı ilde denetimli açılış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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