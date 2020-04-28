'Kırmızı Hat' uygulamasında geri adım
Gazeteniz DÜNYA'nın bugün "İthalata kırmızı hat freni" başlığıyla manşetine taşıdığı, tüm ithalat işlemlerinin birebir denetimden geçmesini öngören kırmızı hat uygulamasının gelen tepkiler üzerine geri adım atıldı.
28.04.2020 11:59 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:59
Gazeteniz DÜNYA'nın bugün "İthalata kırmızı hat freni" başlığıyla manşetine taşıdığı, tüm ithalat işlemlerinin birebir denetimden geçmesini öngören kırmızı hat uygulamasının gelen tepkiler üzerine geri adım atıldı.
Kaynak: Dunya.com