Kırmızı et yemeyenler COVID-19'u daha hafif mi atlatıyor?
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Kırmızı et yemeyenler COVID-19'u daha hafif mi atlatıyor?

Kırmızı et yemeyenler COVID-19'u daha hafif mi atlatıyor?
Hürriyet - Haberler | Magazin

19 bazı insanlar için hayatı tehdit eden bir hastalık, bazıları içinse kısa süreli bir rahatsızlık... Koronavirüsün farklı insanlarda neden bu kadar farklı tezahür ettiği hala bilimsel açıklaması olmayan bir sır. Ancak bazı araştırmalar kişinin beslenme şekliyle ilgili olabileceğini gösteriyor.

COVID-19 bazı insanlar için hayatı tehdit eden bir hastalık, bazıları içinse kısa süreli bir rahatsızlık... Koronavirüsün farklı insanlarda neden bu kadar farklı tezahür ettiği hala bilimsel açıklaması olmayan bir sır. Ancak bazı araştırmalar kişinin beslenme şekliyle ilgili olabileceğini gösteriyor.

Science Focus dergisinin haberine göre COVID-19 servisinde çalışan 2 bin 884 doktor ve hemşireyi içeren, altı ülkede (Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere, ABD) yapılan yeni bir araştırma, ilginç sonuçlar ortaya koyuyor: Bitkisel beslenen sağlık çalışanlarının orta ila şiddetli COVID-19 yaşama olasılığı yüzde 73 daha az, pesketaryenlerin (kırmızı et ve kanatlı kümes hayvanları eti yemeyen; balık, deniz ürünleri, yumurta, süt ve süt ürünlerini beslenmesine dahil edenler) ciddi sonuç yaşama olasılığı yüzde 59 daha düşük. Düşük karbonhidrat ve yüksek proteinle beslenenlerin orta ile şiddetli COVID-19 yaşama olasılığı kırmızı et yemeyenlere göre 4 kat fazla.

'VİRÜS BİZİ SEVMİYOR'

Çalışmanın yazarı epidemiyolog Hyunju Kim "Sonuçlarımız şiddetli COVID-19'dan korunmak için gıda çeşitliliği açısından zengin bir bitkisel beslenme düzeninin değerlendirilebileceğini gösteriyor" yorumunu yapıyor. Yoğun bakım hemşiresi Simge Özüm Aslan'ın deneyimleri, sonuçları destekliyor: "Büyük bir hastanede yoğun bakımda hemşire olarak çalışan, dört yıla yakındır bitki temelli beslenen ve tüm ailesi COVID-19 geçirmiş, onlara da ev koşullarında yakın temasta bakmış biriyim. Evet, aşım ve antikorum var ama iş oraya gelene kadar defalarca temas etmeme rağmen COVID-19 olmadım. Virüs sanırım bizi pek sevmiyor."

C VİTAMİNİ, ÇİNKO ZATEN BİTKİLERDE VAR

Araştırma hakkında kendi YouTube kanalında detaylı analiz yapan, 'vegan doktor' olarak da bilinen Dr. Suat Erus'un yorumuysa şöyle:

"Bu tip çalışmalar çok değerli. Televizyona çıkıp içinde faydalı olduğunu düşündükleri bir şeyler olduğunu söyleyerek kelle-paçayı savunmaktansa, hastalığı geçirmiş binlerce insana 'Sen ne yedin' diye sormak çok daha mantıklı. Araştırmanın yoğun bakım hastaları üzerinde çalışması olmaması, ülkeden ülkeye değişen beslenme şekilleri gibi zayıf yönleri de var ama buna rağmen çok net bir şekilde görüyoruz ki bitkisel beslenme bizi COVID-19 virüsünden çok daha fazla koruyor. İşin komik tarafı da COVID-19'un insanlara hayvanlardan bulaştığı konuşuluyor. Bizi bundan koruyan da bitkisel beslenme. Her zamanki gibi bu bir sürpriz değil. Bizi iyileştiren ilaçlar bitkilerden yapılıyor.

Bu süreçte C vitamini, çinko, beta glukan kullandık. Bunlar zaten bitkilerde var. Bitkisel temelli beslendiğinizde takviye olarak bunları kullanmanıza gerek kalmıyor. Ayrıca araştırmada da görülmüş ki bitkisel ağırlıklı beslenenler COVID-19'u daha rahat geçirmişler. Aşılarla bile yüzde 100 korunmak mümkün değil ama benim tanıdığım çok az vegan COVID-19 pozitif oldu ve olanlar da semptomsuz geçirdi."

Kaynak: Hürriyet

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