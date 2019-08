Kırmızı et üretimi ikinci çeyrekte yılık yüzde 4.1 azaldı

09.08.2019 11:39

Türkiye'de toplam kırmızı et üretimi, yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyrteğe göre yğzde 20.8 artarken, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4.1 azalarak 255 bin 455 ton olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 176 bin 629 ton oldu.

Sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 16.9 artarken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5.2 azalarak 223 bin 693 ton olarak tahmin edildi.

Koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 70.6, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11.9 arttı 30 bin 600 ton olarak tahmin edildi. (Grafik)

Kaynak: DHA