Kırmızı Et Üretimi Arttı

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 253 bin 314 ton olarak gerçekleşti.

Kırmızı Et Üretimi Arttı

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 253 bin 314 ton olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ilk çeyrekte sığır eti üretimi 221 bin 617 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre yüzde 14,8 azaldı, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6,7 arttı.

Koyun eti üretimi de söz konusu dönemde 27 bin 53 ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 3,9, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,9 artış gösterdi.

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 14,2 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı. Söz konusu dönemde toplam kırmızı et üretimi 253 bin 314 ton oldu. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 130 bin 960 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre kırmızı et üretim miktarları (ton) şöyle:

Yıl

 1.Dönem

 2.Dönem

 3.Dönem

 4.Dönem

 Toplam (Yıllık)

2015

 210.475

 261.871

 380.162

 296.754

 1.149.262

2016

 237.777

 269.912

 394.665

 270.688

 1.173.042

2017

 232.404

 260.683

 337.988

 295.329

 1.126.403

2018 253.314

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