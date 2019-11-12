Kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı

12.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:15

Toplam kırmızı et üretimi 2019 yılı üçüncü çeyrekte 443 bin 14 ton olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz-Eylül) dönemi kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplam kırmızı et üretimi kurban bayramının gerçekleştiği 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 73,4, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 30,5 oranında arttı. Toplam kırmızı et üretimi 2019 yılı üçüncü çeyrekte 443 bin 14 ton olarak tahmin edildi. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 180 bin 759 ton olarak gerçekleşti.

SIĞIR ETİ ÜRETİMİ 398 BİN 24 TON OLARAK TAHMİN EDİLDİ

Sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 77,9, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,8 oranında arttı.

KOYUN ETİ ÜRETİMİ 34 BİN 726 TON OLARAK TAHMİN EDİLDİ

Koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 13,5, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 21,7 oranında arttı.

(İHA)

Kaynak: İHA