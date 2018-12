Kırmızı Et Üreticilerinden Yem Tepkisi

Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, son bir hafta içerisinde yem fiyatların 2 defa zam geldiğini, artık üretici yem alamaz duruma geldiğini belirterek yapılan zamlara tepki gösterdi,

Canlı Hayvan Pazarını ziyaret eden Taneli, üreticilerin sorun ve isteklerini dinledi ziyaret ardında gazetecilere açıklamada bulunan Taneli "Tüm üreticilerimiz bilir geçen sene yem fiyatı 40 ile 45 TL idi. Dövizin yükselmesi ile yem fiyatları birden 80-85 TL'ye çıktı. Dövizin düşmesi ile 60 TL 62 TL geriledi. Her ne hikmetse yeme bir haftada 2 defa zam geldi. Artık üretici yem alamaz duruma geldi. Hayvancılığın en büyük girdisi olan yem üreticinin belini büktü merak ediyorum bu yem fabrikalarının her gün yeme zam yapması. Ne yükseltide buğday artığımı mermer tozumu arpamı" diye konuştu.

Euro, Dolar düşmesine rağmen yem fiyatlarında artış olduğunu bunun sebebinin araştırılması gerektiğini de ifade eden Taneli, "Euro Dolar dediniz Euro Dolar düştü ne oldu bir haftada iki sefer zam yaptınız bakın ayağınızın altındaki dalı kesiyorsunuz. Bu üretici biterse yemenizi nereye satacaksınız Türkiye'de hayvancılığın geriye gitmesinde yem tüccarlarının payı fazladır. Yem fiyatlarında KDV sıfırlandı kime yaradı besiciye mi Hayır yemcilerin cebine girdi. Sanki besici çok kar ediyor da her gün zam yapıyorsunuz. Bakın 2017 de bu zamanlarda karkas tosun etinin fiyatı 27-28 TL et bugün de yani 2018'de de 27 -28 TL Zaten üretici zarar ediyor. Bugün 1 kilogram karkas etin maliyeti 32 TL'nin üstündedir. Buna can dayanmaz Bugün Türkiye'de et fiyatları yüksek diyorlarsa sebebi et tüccarlarıdır. Üretici bin bir zahmetle ürettiği eti zararına satıyor üreticinin elinden çıktı mı altın fiyatına dönüyor. Ne üretici kar ede biliyor, nede tüketici ucuz et yiyebiliyor. Devletimizin acile yem fiyatlarının neden bir hafta içinde iki sefer yükseldiğini araştırmalıdır. Bunu devletimizden bekliyoruz bu bizim hakkımız ikinci bir konuda et fiyatları ile ilgili. Hal yasası ile beraber üretici birlikleri ne destek verilerek direk üreticiden tüketiciye etin satılmasıdır üretici birlikleri işin içine alınmadığı müddetçe bu sektördekiler bire alıp ikiye satacaklar" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA