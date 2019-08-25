Kırmızı et tüketimini azaltarak Amazonların kurtarılmasına yardımcı olabilirsiniz

Kırmızı et tüketimini azaltarak Amazonların kurtarılmasına yardımcı olabilirsiniz

Çevreci örgüt Mighty Earth, Avrupa'da tüketilen et ürünlerinin Latin Amerika'daki yağmur ormanları Amazonları yok ettiğini açıkladı.

25.08.2019 19:45
Kırmızı et tüketimini azaltarak Amazonların kurtarılmasına yardımcı olabilirsiniz

Amazon ormanlarında haftalardır devam eden yangınlar, dünya çapındaki et tüketimini bir kez daha sorgulattı. Et tüketimini azaltmak dünya oksijeninin yüzde 20'sini üreten Amazon ormanlarını kurtarabilir mi?


Dünya çapında çevreci kampanyalarıyla tanınan Mighty Earth sivil toplum kuruluşu yayınladığı bir raporda, Avrupa'da 'yerli ürün' olarak tanıtılan et ürünlerinin Güney Amerika'daki Amazonların yok oluşuna sebep olabileceğine yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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