Erzurum'da, Vali Okay Memiş başkanlığında "Kırmızı Et Kümesi 2. Yönetim Kurulu Toplantısı" yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ve kurum amiri ile temsilcilerin katıldığı programda, kentte yapılan hayvancılığın yaşadığı sorunlar ve yapılması gerekenlerin görüşüldüğü bildirildi.

Vali Memiş, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki en büyük mera alanlarına Erzurum'un sahip olduğunu kaydetti.

Erzurum'un büyükbaş hayvancılık açısından Türkiye ikincisi olduğunu hatırlatan Memiş, "Biz, bu potansiyeli daha fazla nasıl geliştirebiliriz ve nasıl istihdam sağlayabiliriz? Türkiye, et ithal edilmek durumunda kaldı. Bunun uzun süreli bir politika olacağını

düşünmüyoruz. Yenilikçi, katma değeri yüksek

ürünlerle, Erzurum'daki hayvancılığı ve kırmızı et üretimini canlandırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Memiş, bütün

sektör temsilcilerinin taleplerini yerine getirmenin görevleri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz, ağalık

paşalık yapmaya gelmedik. Sizleri dinleyerek yapılabilir olanları yapmak bizim

için emirdir. Umarım başarılı oluruz. Erzurum başarılı

olursa, Türkiye başarılı olur. Bizim potansiyelimiz Türkiye'nin et üretimini ve hayvancılığı olumlu etkileyecek kadar önemlidir. Üreticinin cebine para girmesi için daha vizyoner bir

bakış açısıyla somut adımlar atmamız lazım. Kendi yağımızla kavrularak, Erzurum olarak

Türkiye'de varız dememiz lazım."

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Erzurum'da yapılan hayvancılık çalışmalarının et ve hayvan ithalatını durdurmaya yönelik olduğunu kaydetti.