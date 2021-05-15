'Kırmızı elmas' hasadı başladı; 4 ülkeye ihraç edilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Kırmızı elmas' hasadı başladı; 4 ülkeye ihraç edilecek

'Kırmızı elmas' hasadı başladı; 4 ülkeye ihraç edilecek
Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde üretilen, 'kırmızı elmas' olarak bilinen Kurşunlu çileğinde, yılın ilk hasadı başladı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde üretilen, 'kırmızı elmas' olarak bilinen Kurşunlu çileğinde, yılın ilk hasadı başladı. 4 ülkeye de ihraç edilen çileğin, yaklaşık 300 milyon TL gelir getirmesi bekleniyor.

İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde üretimi yapılan Kurşunlu çileğinde, hasat heyecanı yaşanıyor. Çiftçiler, yılın ilk hasadını gerçekleştirirken, 'Kırmızı elmas' olarak bilinen çileğin hasadı 8 ay boyunca sürecek. Tarlada kilosu 9 TL'den satılan ve bölgedeki bin 100 haneli mahallede oturan vatandaşların geçim kaynağı olan Kurşunlu çileğinin, önceki yıllarda da olduğu gibi bu yıl da Ukrayna, Gürcistan, Rusya ve Irak'a ihraç edilmesi planlanıyor.

300 MİLYONLUK GELİRİnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, 10 bin dekarlık alanda çileklerin yetiştiğini belirtti. Çelik, "Hasat mayıs ayında başlar, aralık ayına kadar sürer. Yıllık 35 bin ton çilek hasadı yapılmaktadır. Kilosu 9 TL'ye satılıyor. Burada dekarından 4 ton çilek hasadı yapılıyor. Yıl boyunca getirisi yaklaşık 300 milyon lira" dedi.4 ÜLKEYE İHRACATÇilek ihracatı da yapıldığını bildiren Çelik, "Ukrayna, Gürcistan, Rusya ve Irak'a ihraç edeceğiz. Pazar sorunumuz yok. Bölgemiz tarım açısından rahata ve huzura kavuşmuştur. Bizim çileğimizin aroması tadı çok güzel. Talep çok fazla. Buranın çiftçileri çok şanslı. Bu mahallede bulunan fabrikalarda çalışıyorlar ve aynı zamanda hemen hemen herkes burada çilek üretiyor" ifadelerini kullandı.ÇİLEK KÖYÜ 

Çiftçi Ünal Zengin ise, "Kurşunlu mahallemizde ilk hasadımıza başladık. Türkiye geneline çilek gönderiyoruz. Birkaç ülkeye ihraç ediyoruz. Kurşunlu çileğimizin diğer illerdeki çileklerden farkı, şekli, raf ömrü, aroması ve 8 ay süren hasadıyla ön plandadır. Mayıs ayında başlayan hasadımız, aralık ayına kadar devam etmektedir. Çoluk çocuk tarlalardayız. Mahallemizde ikamet edenlerin yüzde 98 geçim kaynağı çilektir. Çilek bizim sembolümüz. Mahallemiz Türkiye de çilek köyü olarak anılmaktadır" dedi.


'Kırmızı elmas' hasadı başladı; 4 ülkeye ihraç edilecek
'Kırmızı elmas' hasadı başladı; 4 ülkeye ihraç edilecek
'Kırmızı elmas' hasadı başladı; 4 ülkeye ihraç edilecek
'Kırmızı elmas' hasadı başladı; 4 ülkeye ihraç edilecek
'Kırmızı elmas' hasadı başladı; 4 ülkeye ihraç edilecek
'Kırmızı elmas' hasadı başladı; 4 ülkeye ihraç edilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu
Magazin Serdar Ortaç Burak Sergen Caner Cindoruk Nur Fettahoğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Kırmızı elmas' hasadı başladı; 4 ülkeye ihraç edilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 11:03:31. #1.16#

title