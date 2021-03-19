'Kırmızı' Edirne'nin esnafı 'tedbirli' açılmak istiyor
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'Kırmızı' Edirne'nin esnafı 'tedbirli' açılmak istiyor

19.03.2021 16:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:19
'Kırmızı' Edirne'nin esnafı 'tedbirli' açılmak istiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son açıklanan verilere göre 'çok yüksek riskli il' konumunda bulunan ve risk haritasında 'kırmızı' olarak yer alan Edirne'de, işletmesi kapalı olan kent esnafları 'HES' kodu ve alınacak tedbirler ile yeniden faaliyete geçmek istiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son açıklanan verilere göre 'çok yüksek riskli il' konumunda bulunan ve risk haritasında 'kırmızı' olarak yer alan Edirne'de, işletmesi kapalı olan kent esnafları 'HES' kodu ve alınacak tedbirler ile yeniden faaliyete geçmek istiyor.

Edirne'nin trafiğe kapalı olan caddesi Saraçlar'da toplanan bir grup kafe ve restoran işletmecisi esnaf, 'HES' kodu ve yeni alınabilecek tedbirler doğrultusunda yeniden işletmelerinin faal duruma geçmesini istediklerini söyledi.

"Esnafın dayanacak gücü kalmamıştır"

Esnaf grubu adına temsilcilik yaparak, basın açıklama metnini okuyan Ceyhun Dilfaz, "Esnafın dayanacak gücü kalmamıştır. Artık en kısa sürede mekanların açılması gerekmektedir. Tüm ilgililere ve devlet büyüğümüz olan sayın valimize arz ederiz. En kısa sürede gerek 'HES' kodu gerekse sosyal mesafe önlemleri ile mekanlarımızı açmamız hem halkımızın psikolojisi hem de bizlerin kazancı açısından kaçınılmazdır" dedi. - EDİRNE

'Kırmızı' Edirne'nin esnafı 'tedbirli' açılmak istiyor
'Kırmızı' Edirne'nin esnafı 'tedbirli' açılmak istiyor
'Kırmızı' Edirne'nin esnafı 'tedbirli' açılmak istiyor
'Kırmızı' Edirne'nin esnafı 'tedbirli' açılmak istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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