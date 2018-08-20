Kırmızı Düdük" ile Fahri Trafik Polisliğine Bisiklet Ödülü

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca başlatılan Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Projesinde, 100 çocuğa bisiklet verileceği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik kültürünü geleceğin teminatı çocuklar ve toplumun tüm kesimlerine yayılması için çaba içerisinde olunduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığının talimatın doğrultusunda, bayramda meydana gelebilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Bu Bayramda Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Projesi başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, uygulamayla çocukların beraber seyahat ettikleri büyüklerini, trafikte aşırı hız yapılması, ön ve arka koltukta emniyet kemeri takılmaması ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi konularda uyararak farkındalık yaratılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, projede etkin şekilde görev yapan çocukların ödüllendirilmesine karar verildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Çocuklar, kırmızı düdüğünü çalarak ailelerini ve sevdiklerini bu kural ihlalleri hakkında uyaracaklardır. Ayrıca, EGM Trafik@TrafikEgm twitter adresi üzerinde açılan #KırmızıDüdük hashtagi üzerinden seyahat esnasında verilen görevi tamamlayıp, fotoğraflayıp etiketleyen ve en fazla beğeni alan100 çocuğumuza bisiklet verilecektir."