Kırmızı çizgiler çekildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırmızı çizgiler çekildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kırmızı çizgiler çekildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından duyurduğu "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımının ardından Düzce Belediyesi ekipleri yaya geçitleri ve caddelerde kırmızı çizgi çekme çalışmasına başladı.

Eren-5 Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Karayılan'ın koruması öldürüldü
Eren-5 Operasyonu'nda PKK'ya ağır darbe! Karayılan'ın koruması öldürüldü
Bakan Soylu paylaştı: Jandarmamız Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti
Bakan Soylu paylaştı: Jandarmamız Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından duyurduğu "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımının ardından Düzce Belediyesi ekipleri yaya geçitleri ve caddelerde kırmızı çizgi çekme çalışmasına başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından aynı anda duyurduğu ardından 81 il valiliğe gönderilen resmi yazıyla birlikte başlatılan "Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" çalışması Düzce'de de gerçekleştiriliyor.

Düzce Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını da değerlendirerek dün gece itibariyle başladığı çalışmalarda birçok yaya geçidine kırmızı çizgilerin çekilmesini sağladı. Ekiplerin, kırmızı çizgi çekme çalışmaları bugün de devam ediyor. - DÜZCE

Kırmızı çizgiler çekildi
Kırmızı çizgiler çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Özlem Zengin Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı İsmail Kartal Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırmızı çizgiler çekildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 17:19:13. #1.14#
title