Kırmızı çizgiler çekildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından duyurduğu "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımının ardından Düzce Belediyesi ekipleri yaya geçitleri ve caddelerde kırmızı çizgi çekme çalışmasına başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından duyurduğu "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" paylaşımının ardından Düzce Belediyesi ekipleri yaya geçitleri ve caddelerde kırmızı çizgi çekme çalışmasına başladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından aynı anda duyurduğu ardından 81 il valiliğe gönderilen resmi yazıyla birlikte başlatılan "Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" çalışması Düzce'de de gerçekleştiriliyor.

Düzce Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını da değerlendirerek dün gece itibariyle başladığı çalışmalarda birçok yaya geçidine kırmızı çizgilerin çekilmesini sağladı. Ekiplerin, kırmızı çizgi çekme çalışmaları bugün de devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı