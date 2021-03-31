"KIRMIZI ÇİZGİ" UYGULAMASI BAŞLADI; İSTANBUL'DA GÖRÜNTÜLER DEĞİŞMEDİ
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"KIRMIZI ÇİZGİ" UYGULAMASI BAŞLADI; İSTANBUL'DA GÖRÜNTÜLER DEĞİŞMEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
'KIRMIZI ÇİZGİ' UYGULAMASI BAŞLADI; İSTANBUL'DA GÖRÜNTÜLER DEĞİŞMEDİ

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın "Kırmızı Çizgi" projesi hayata geçti.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın "Kırmızı Çizgi" projesi hayata geçti. Ancak İstanbul'da birçok nokta çizilen kırmızı çizgilere rağmen yaya geçitlerinde 'yayaya öncelik' yine hiçe sayıldı.

"Kırmızı Çizgi" projesinin dün başlanmasına rağmen bugün yine alışıldık görüntüler yaşandı. Yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışanlar zor anlar yaşadı. Kimisi eliyle işaret ederek durdurmaya çalıştı araçları, kimisi ise koşarak karşıya geçmeye çalıştı. Bir kadın,

araçlar yol vermeyince yaya geçidini kullanamadı. Kadın çareyi yolunu değiştirmekte buldu.

'ZORLA DURDURDUK ARABALARI"

Bebek arabasıyla yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışan Dilek Serap, 'Uyulmuyor uygulamaya. Zorla durdurduk arabaları siz de gördünüz. Maalesef manzara aynı. Çocuk da var görüyorsunuz. Zor oluyor. Arabalar bir an önce durmuşken biz de bir an önce geçmek istedik o yüzden koştuk. Kameraların etkisi olmuştur durduklarında da. Bir önceki araç dursa yanındaki durmuyor. O yüzden koşuyoruz mecbur" dedi.

Ferdi Aslantürk ise, 'Çoğu yerde uygulanırsa insanlar mecbur alışacaktır. Şu an trafik olduğu için pek anlaşılmadı tabi ama olacak inanıyorum. Halkımız yavaş yavaş alışacak" diye konuştu.

'ZORLANIYORUZ TABİ DURMUYOR ARABALAR"

Karşıdan karşıya geçerken zorlandığını belirten İdris Aykal, 'Kimisi yol veriyor. Kimisi vermiyor. Zaten kendini bilen insan yayaya yol verir. Benim de arabam var. Ben de aile gördüğüm zaman ya da geçmek isteyen birini gördüğüm zaman yol veriyorum. Bu insanlıktır. Zorlanıyoruz tabi durmuyor arabalar. Koşuyoruz. Arabaların arasından sıyrılıp gidiyoruz. İnşallah cezalar falan da gelirse caydırıcı olur kurallara uyulur" şeklinde konuştu.

'KIRMIZI ÇİZGİ' UYGULAMASI BAŞLADI; İSTANBUL'DA GÖRÜNTÜLER DEĞİŞMEDİ
'KIRMIZI ÇİZGİ' UYGULAMASI BAŞLADI; İSTANBUL'DA GÖRÜNTÜLER DEĞİŞMEDİ
'KIRMIZI ÇİZGİ' UYGULAMASI BAŞLADI; İSTANBUL'DA GÖRÜNTÜLER DEĞİŞMEDİ
'KIRMIZI ÇİZGİ' UYGULAMASI BAŞLADI; İSTANBUL'DA GÖRÜNTÜLER DEĞİŞMEDİ
'KIRMIZI ÇİZGİ' UYGULAMASI BAŞLADI; İSTANBUL'DA GÖRÜNTÜLER DEĞİŞMEDİ
'KIRMIZI ÇİZGİ' UYGULAMASI BAŞLADI; İSTANBUL'DA GÖRÜNTÜLER DEĞİŞMEDİ
'KIRMIZI ÇİZGİ' UYGULAMASI BAŞLADI; İSTANBUL'DA GÖRÜNTÜLER DEĞİŞMEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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