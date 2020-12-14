Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede (2)
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Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede (2)

14.12.2020 16:44 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:49
Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede (2)

TUTUKLANDIYasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu C.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'El-Kaide terör örgütüne üye olmak' ile 'Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışmak' suçlarından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu C.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'El-Kaide terör örgütüne üye olmak' ile 'Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışmak' suçlarından tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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