Kırmızı bültenle aranan ve Avrupa'ya kaçış hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Kırmızı bültenle aranan ve Avrupa'ya kaçış hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. - ANKARA
Kırmızı bültenle aranan ve Avrupa'ya kaçış hazırlığında olduğu belirlenen terör örgütü PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in... - Haberler
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