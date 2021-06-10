Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
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Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü, kırmızı bültenle aranan TKP/ML sorumlusu teröristin yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, kırmızı bültenle aranan TKP/ML sorumlusu teröristin yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet İstihbarat Birimlerinin başarılı çalışması sonucu, Türkiye Komünist Partisi/Markist Leninist (TKP/ML) terör örgütü kırsal alan yapılanması Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu (TİKKO) içerisinde geçmiş dönemde Merkez Komite Üyesi olarak faaliyet yürüten, örgüt adına çok sayıda illegal-silahlı eyleme katılan, 1979 yılında örgüt mensupları ile çıkan çatışmada Muammer Sencer isimli polis memurunun şehit edildiği olayın faillerinden olan, Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K. isimli terörist, bugün Muğla/Milas'ta düzenlenen operasyon ile yakalandı" denildi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Emniyet Genel Müdürlüğü, kırmızı bültenle aranan TKP/ML terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, kırmızı bültenle aranan TKP/ML terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, TKP/ML terör örgütü adına silahlı eylemlere katılan ve Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K'nin Milas'ta...
Emniyet Genel Müdürlüğü, TKP/ML terör örgütü adına silahlı eylemlere katılan ve Kırmızı Bültenle uluslararası düzeyde aranan H.K'nin Milas'ta...
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