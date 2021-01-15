Kırmızı bültenle aranan terörist ülkemize girmeye çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis'teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir kişi tespit edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan Özbekistan uyruklu A.R.S'nin DEAŞ üyesi olduğu, kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. Teröristin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemleri devam ediyor.

ÖZBEKİSTAN UYRUKLU

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Suriye'den ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan bir kişi Kilis'teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında yakalandı. Yakalanan şahsın Özbekistan uyruklu DEAŞ üyesi bir terörist olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer