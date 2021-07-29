Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist MİT'in başarılı operasyonu ile Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan ve Avrupa'ya kaçış hazırlığı yaptığı belirlenen PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in başarılı operasyonu ile Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Kırmızı bültenle aranan ve Avrupa'ya kaçış hazırlığı yaptığı belirlenen PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir, MİT'in başarılı operasyonu ile Kuzey Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Irak'ın Kandil bölgesinde faaliyet yürüten ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK/KCK üyesi "Piro Karker" kod adlı Cimşit Demir'in Avrupa'ya kaçma hazırlığı yaptığını belirleyen MİT, yürüttüğü başarılı operasyon neticesinde teröristi Kuzel Irak'ta yakalayarak Türkiye'ye getirdi. 2009 yılında Ağrı'da örgüte katılan terörist Cimşit Demir'in bir süre Tendürek Dağı kırsalında faaliyet yürüttükten sonra İran üzerinden Irak'ın kuzeyine geçtiği öğrenildi. Irak kuzeyinde Hakurk, Gare ve Kandil'de faaliyet yürüten teröristin 2014 yılında Kandil'deki terör örgütü yönetiminde yapılan görevlendirme kapsamında Suriye'ye geçerek 1 yıl süreyle PYD/YPG terör örgütü saflarında faaliyet gösterdiği, son olarak Kandil'de terör örgütünün sözde bölük komutanı olarak görev yaptığı tespit edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı