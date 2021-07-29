Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, MİT operasyonuyla yakalandı
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Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, MİT operasyonuyla yakalandı

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, MİT operasyonuyla yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IRAK'ın Kandil bölgesinde PKK/KCK bünyesinde sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüten ve kırmızı bültenle aranan terörist Cimşit Demir, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.

IRAK'ın Kandil bölgesinde PKK/KCK bünyesinde sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüten ve kırmızı bültenle aranan terörist Cimşit Demir, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; MİT, Irak'ın Kandil bölgesinde sözde PKK/KCK bünyesinde sözde bölük komutanı olarak faaliyet yürüten ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Piro Karker' kod adlı Cimşit Demir'i takibe aldı. Terörist Demir'in, Irak'tan Avrupa alanına geçiş yapacağını belirlendi. Terörist, yürütülen çalışma sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

PKK'lı Demir'in, 2009'da Ağrı'dan örgüte katıldığı, bir süre Tendürek Dağı kırsalında faaliyet yürüttükten sonra İran üzerinden Irak kuzeyine geçtiği, örgütün Hakurk, Gare ve Kandil alanlarında faaliyet yürüttüğü belirlendi. 2014'te Irak'ın kuzeyinden Suriye'ye geçerek 1 yıl PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdiği tespit edilen Demir'in, son olarak Kandil alanında PKK/KCK bünyesinde sözde bölük komutanı olarak görev yaptığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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