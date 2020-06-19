Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Irak'a kaçmaya çalışırken yakalandı (4) 7.5 SAAT YARGILANDI, 5 SUÇUN 3'ÜNDEN TUTUKLANDIŞırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken, polis ve MİT operasyonuyla yakalanan PKK'lı terörist Sabri Dal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece hakkında açılan davalarla ilgili ayrı ayrı yargılandı.

7.5 SAAT YARGILANDI, 5 SUÇUN 3'ÜNDEN TUTUKLANDI

Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken, polis ve MİT operasyonuyla yakalanan PKK'lı terörist Sabri Dal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece hakkında açılan davalarla ilgili ayrı ayrı yargılandı.

Dava dosyalarının bulunduğu mahkemelere, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Sabri Dal, Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 1 kişiyi öldürme' suçlarından tutuklandı. Dal, Şanlıurfa'daki dosyasında ise 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.Terörist Dal, hakkında Cizre 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve Cizre Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılan 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından ise serbest bırakıldı.

Saat 14.30'da adliyeye sevk edilen ve 3 mahkemede ifade verip, 5 suçun 3'ünden tutuklanan Sabri Dal, 7.5 saat süren yargılamanın ardından saat 21.00'de güvenlik önlemleri alınarak cezaevine götürüldü.

Kaynak: DHA