Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Irak'a kaçmaya çalışırken yakalandı (2)
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Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Irak'a kaçmaya çalışırken yakalandı (2)

KANLI SALDIRILARI İTİRAF ETTİŞırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken, polis ve MİT operasyonuyla saat 01.

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Irak'a kaçmaya çalışırken yakalandı (2)
19.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:07

KANLI SALDIRILARI İTİRAF ETTİ

Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken, polis ve MİT operasyonuyla saat 01.00 sıralarında yakalanan Sabri Dal'ın, ilk sorgusunda, Suruç eski belediye başkanı Salih Tekinalp ve oğlu Sait Tekinalp ile korucu Mehmet Sait Coşkun'un ölümüyle sonuçlanan eylemleri kabul ettiği öğrenildi. Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ndeki Dal, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Muslim SARIYAR/İSTANBUL 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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