Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Irak'a kaçmaya çalışırken yakalandı
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Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Irak'a kaçmaya çalışırken yakalandı

ŞANLIURFA'da öldürülen Suruç eski belediye başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in faili ve birçok kanlı eylemin sorumlusu olarak Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken, polis ve MİT...

Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist, Irak'a kaçmaya çalışırken yakalandı
19.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:26

ŞANLIURFA'da öldürülen Suruç eski belediye başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in faili ve birçok kanlı eylemin sorumlusu olarak Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken, polis ve MİT operasyonuyla yakalandı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak yapılan müşterek çalışma kapsamında; Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sabri Dal'ın, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunduğu ve Irak'ın kuzeyine geçme hazırlığında olduğu belirlendi. Ekipler, dün gece düzenledikleri operasyonla terörist Dal'ı yakaladı. Gözaltına alınan teröristin emniyetteki işlemleri sürerken, hakkında 2013 yılında güvenlik korucusu Mehmet Sait Coşkun'un Cizre'de şehit edilmesi ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi eski Belediye Başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in öldürülmesi olaylarının faillerinden olduğu belirlendi. Aynı zamanda Şırnak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma', 'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle 1 kişiyi öldürme', Cizre 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma', Cizre Sulh Ceza Mahkemesi'nce ise 'Resmi belgede sahtecilik' ve Şanlıurfa 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Kasten öldürme' suçundan ve Interpol tarafından kırmızı bülten ile arandığı belirtildi.Şırnak Valiliği'nce yapılan açıklamada, terörle mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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