Kırmızı Bültenle Aranan PKK'lı Terörist İç Çamaşırıyla Yakalanmış

TSK tarafından Siirt'te yapılan operasyon sonucunda kırmızı bültenle aranan bir terörist ele geçirilmiş ve Genelkurmaydan yapılan açıklamada bu ismin Malik kod adlı Osman Özonal olduğu kaydedilmişti.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Özonal'ın yakalanma görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Aynı operasyonda iki terörist de ölü olarak ele geçirilmişti.

2 KALAŞNİKOFLA YAKALANMIŞTI

Teröristle beraber iki AK-47 (Kalaşnikof) piyade tüfeği ile mermiler, iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirildi.