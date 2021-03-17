Kırmızı bültenle aranan İranlı şüpheli Şişli'de yakalandı
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Kırmızı bültenle aranan İranlı şüpheli Şişli'de yakalandı

17.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:53

İstanbul'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul'da, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Azerbaycan ve İran'da dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan Farzad F'nin (41) yakalanması için çalışma başlattı.

Şişli'de tespit edilen şüpheli operasyonla gözaltına alındı, ardından adliyeye sevk edildi.

Kırmızı bültenle aranan İranlı şüpheli Şişli'de yakalandı
Kırmızı bültenle aranan İranlı şüpheli Şişli'de yakalandı
Kırmızı bültenle aranan İranlı şüpheli Şişli'de yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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