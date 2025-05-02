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Kırmızı Bültenle Aranan Hükümlü Mersin'de Yakalandı

Kırmızı Bültenle Aranan Hükümlü Mersin'de Yakalandı
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Mersin'de polis, Kıbrıs dönüşü Çukurova Havalimanı'nda 'kırmızı bültenle' aranan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.P.'yi yakaladı. Hükümlünün, Elazığ mahkemeleri tarafından çeşitli suçlardan aranmakta olduğu belirlendi.

Mersin'de polis, kırmızı bültenle aranan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası da bulunan hükümlüyü Kıbrıs dönüşü Çukurova Havalimanı'nda yakaladı.

Alınan bilgi göre, KKTC'den Çukurova Havalimanına iniş yapan uçakta bulunan yolculardan A.P. pasaport kontrolüne geçti. Burada polisin yaptığı kontrol sırasında şahsın İnterpol Daire Başkanlığı tarafından 'Kırımızı Bültenle' arandığı ortaya çıktı. Polis şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahsın Elazığ mahkemelerince 'Cebir, Tehdit ve Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Tehdit' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla da arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlünün adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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