Kırmızı bültenle aranan Fransız uyruklu şahıs Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı
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Kırmızı bültenle aranan Fransız uyruklu şahıs Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı

14.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:37
Kırmızı bültenle aranan Fransız uyruklu şahıs Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Fransız uyruklu şahsın Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan Fransız uyruklu şahsın Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandığını açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da bulunan Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen Fransız uyruklu C.G. isimli bir şahıs yakalanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda şahsın Fransız uyrukluları bünyesinde barındıran Fırkatul Gurba isimli yapı içerisinde yer aldığı tespit edildi. Kendini farklı bir isimle tanıtmaya çalışan şahıs, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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