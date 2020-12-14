Kırmızı bültenle aranan Fransız terörist sınırda yakalandı
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Kırmızı bültenle aranan Fransız terörist sınırda yakalandı

14.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:04

- Kırmızı bültenle aranan Fransız terörist sınırda yakalandı Emniyette ifadesi alınan terörist, adliyeye sevk edildi Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu teröristin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'ın Suriye sınırında yakalandı.

- Kırmızı bültenle aranan Fransız terörist sınırda yakalandı

Emniyette ifadesi alınan terörist, adliyeye sevk edildi

HATAY - Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu teröristin yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'ın Suriye sınırında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Reyhanlı ilçesinde bulunan Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen Fransız uyruklu C.G. adlı terörist yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda C.G'nin Fransız uyrukluları bünyesinde barındıran 'Fırkatul Gurba' isimli yapı içinde yer aldığı belirlendi.

Kendini farklı bir isimle tanıtmaya çalıştığı bildirilen şahıs, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan C.G. adliyeye sevk edildi.

Kırmızı bültenle aranan Fransız terörist sınırda yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fransız terörist sınırda yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fransız terörist sınırda yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 14:04:12. #1.15#
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