Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist adliyeye sevk edildi
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Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist adliyeye sevk edildi

14.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:43
Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist adliyeye sevk edildi

Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist adliyeye sevk edildiKIRMIZI bültenle aranan ve Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist C.G, adliyeye sevk edildi.

Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist adliyeye sevk edildi

KIRMIZI bültenle aranan ve Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist C.G, adliyeye sevk edildi.

Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalanan terörist, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Reyhanlı Adliyesine çıkarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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