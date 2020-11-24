GAZİANTEP - Kırmızı bültenle aranan FETÖ zanlısı yakalandı
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GAZİANTEP - Kırmızı bültenle aranan FETÖ zanlısı yakalandı

24.11.2020 10:25 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:59

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, istihbari çalışmalar sonucunda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.F.C'yi İslahiye ilçesine bağlı Serin Evler Mahallesi'nde yakaladığı belirtildi. Zanlının, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kırmızı bültenle arandığı kaydedilen açıklamada, "Şüpheliyle yapılan mülakatta 2011-2016 yıllarında ABD'de doktora eğitimi alarak Yrd. Doç. Dr. sıfatıyla finans uzmanı olduğu öğrenilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

GAZİANTEP - Kırmızı bültenle aranan FETÖ zanlısı yakalandı
GAZİANTEP - Kırmızı bültenle aranan FETÖ zanlısı yakalandı
GAZİANTEP - Kırmızı bültenle aranan FETÖ zanlısı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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