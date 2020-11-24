Kırmızı bültenle aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Kırmızı bültenle aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

24.11.2020 10:28 | Son Güncelleme: 24.11.2020 10:31
Kırmızı bültenle aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

FETÖ üyesi olma suçundan kırmızı bültenle aranan M.F.C., Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

FETÖ üyesi olma suçundan kırmızı bültenle aranan M.F.C., Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2011-2016 yılları arasında Amerika'da doktora eğitimi alarak Yrd. Doç. Dr. sıfatıyla finans uzmanı olan ve hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ üyesi M.F.C.'nin, İslahiye'de olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, FETÖ üyesinin Serinevler Mahallesi'nde gizlendiğini saptadı. İstanbul 11'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kırmızı bültenle aranan M.F.C., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve sorgulaması tamamlanan M.F.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Kırmızı bültenle aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

İlgili Haberler

Son dakika haberi: FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son dakika haberi: FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Son dakika haber... 'Eski Suruç Belediye Başkanı Tekinalp ve oğlunu kırmızı bültenle aranan terörist öldürmüş' başlıklı haberimizde teröristin ismi sehven yanlış...
Son dakika haber... "Eski Suruç Belediye Başkanı Tekinalp ve oğlunu kırmızı bültenle aranan terörist öldürmüş" başlıklı haberimizde teröristin ismi sehven yanlış...
27 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs otomobille seyahat ederken yakalandı
27 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs otomobille seyahat ederken yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Lütfi Elvan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sibel Can Demet Akbağ Demet Akalın
Spor Falcao Ozan Tufan Cenk Tosun Mert Günok Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırmızı bültenle aranan FETÖ şüphelisi yakalandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 10:34:55. #1.14#
title