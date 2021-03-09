Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı
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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı

09.03.2021 11:52 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:12
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı

Hatay'da sınırdan Türkiye'ye geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı.

Hatay'da sınırdan Türkiye'ye geçmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Yakalananlardan birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Altınözü sınırlarında kaçak olarak Türkiye'ye girmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı yakalanan 11 kişiden birinin kırmızı bültenle aranan, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Hatay/Altınözü hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi" ifadeleri kullanıldı.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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