Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı
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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

15.01.2021 11:00 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:04
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist yakalandı

KIRMIZI bültenle aranan Özbekistan uyruklu DEAŞ üyesi A.R.S, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalandı.

KIRMIZI bültenle aranan Özbekistan uyruklu DEAŞ üyesi A.R.S, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kilis'teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir kişi tespit edildi.Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı hudut birlikleri, Özbekistan uyruklu A.R.S'yi yakaladı. DEAŞ üyesi A.R.S.'nin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Teröristin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemleri devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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