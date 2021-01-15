Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan ve yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Kilis'te yakalanan DEAŞ mensubu terörist tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranan ve yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Kilis'te yakalanan DEAŞ mensubu terörist tutuklandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis'teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir kişi tespit edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan Özbekistan uyruklu A.R.S'nin DEAŞ üyesi olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Terörist, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen terörist A.R.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz