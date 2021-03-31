Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı
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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı

TÜRKİYE'ye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi B.A., Ankara'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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TÜRKİYE'ye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi B.A., Ankara'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013'de Kazakistan'dan Suriye"ye giderek DEAŞ'a katılan, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve Suriye'ye gitmek isteyen örgüt mensuplarına lojistik destek sağladığı tespit edilen B.A.'nın yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. B.A'nın, taksi ile Ankara'ya geleceği bilgisi alındı. Harekete geçen ekipler, Hatay'dan yola çıkan B.A'nın içinde bulunduğu taksiyi takibe aldı. M.Y'nin kullandığı taksi, Ankara'ya yaklaştığı sırada Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Durdurulan takside kırmızı bültenle aranan B.A. ve korsan taksici M.Y. yakalanarak gözlatına alındı. B.A'nın üzerinde yapılan aramada, İ.A. adına düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirildi. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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