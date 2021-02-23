Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı, Ankara'da yakalandı
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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı, Ankara'da yakalandı

23.02.2021 09:16 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:20
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı, Ankara'da yakalandı

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Fransa uyruklu Sarah Talıb, kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne giderken polis tarafından gözaltına alındı.

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Fransa uyruklu Sarah Talıb, kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne giderken polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Sarah Talıb'ın, Ankara'da olduğu belirlendi. Yapılan takip sonucunda, Fransa uyruklu Talıb'ın yurt dışına kaçmak için Fransa Büyükelçiliği'ne başvuruda bulunacağı belirlendi. Talıb, büyükelçiliğe giderken 200 metre kala polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. DEAŞ üyesi Sarah Talıb'ın Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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