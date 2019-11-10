Kırmızı bültenle aranan cinayet zanlısı Konya'da yakalandı

10.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:38

Kazakistan'da cinayet işlediği iddiasıyla 15 yıldır Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Konya'da yakalandı.

İddiaya göre, Kazakistan'da 15 yıl önce işlediği cinayetten dolayı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Bakytzhan Uspanov (53), Kırgızistan'da rüşvet vererek çıkarttığı pasaportla Türkiye'ye geldi.

Uspanov, bir süre önce Konya'nın merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'nde yaşamaya başladı. Polis, gürültü ihbarı üzerine Uspanov'un kaldığı eve gitti. Burada şüpheli hareketlerde bulunan Uspanov gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Uspanov'un ülkesinin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı ve Kazakistan vatandaşı olduğu tespit edildi.

Uspanov'un yasal işlemlerinin ardından ülkesine gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA