Kırmızı Bülten'le Aranan Şüpheli, Yunanistan'da Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle 'Yasa Dışı Online Kumar ve Bahis Amaçlı Web Sitesi Kurmak ve Yönetmek' suçundan Kırmızı Bülten'le uluslararası seviyede aranan Yaşam Ayavefe, Türkiye'ye iadesi amacıyla Yunanistan İnterpol Birimi tarafından tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, şüphelinin para karşılığı kredi kullanarak, canlı ve karşılıklı kumar oynatılan Hodemturk, Adapoker, Applecom, Apllege isimli siteleri kurup, bu sitelere üyelik yapılması koşuluyla oyunda kullandırılan kredi yerine geçen bonus hediyeler vererek, oyunu cazip gösterdiği, belirli bir süre oynayıp para ile kredi yüklemeleri sağlanan site kullanıcılarının 'El Gösterme' adlı bir programla oyuncuların elindeki kağıtları ve oyuna dair verilerini görerek yenilmelerinin sağladığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Adı geçen şahsın ülkemize iadesi için gerekli çalışmaların başlatılması amacıyla Adalet Bakanlığı'na talepte bulunuldu. Türk Polis Teşkilatı olarak suç işlemek amacıyla örgüt kuran şahıs ve şahıslar ile mücadelemizi ulusal ve uluslararası alanda yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

ANKARA,

Kaynak: DHA