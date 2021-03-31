Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Ankara'da yakalandı
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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Ankara'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan DEAŞ üyesi B.A., Ankara'da yakalandı.

Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan DAEŞ üyesi sahte kimlikle yakalandı
Son Dakika: Kırmızı bültenle aranan DAEŞ üyesi sahte kimlikle yakalandı

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan DEAŞ üyesi B.A., Ankara'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 2013 yılında Kazakistan'dan Suriye'ye giderek DEAŞ terör örgütüne katıldığı, çatışma bölgelerinde örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği ve DEAŞ'a katılmak üzere Suriye'ye gitmek isteyen örgüt mensuplarına lojistik destek sağladığının tespit edilmesi nedeniyle kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.A.'nın yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı ve korsan taksi ile Ankara'ya geleceği tespit edildi. Hatay'dan itibaren Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan şüpheliler ve korsan taksinin Ankara'ya yaklaşması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü özel operasyon ekiplerince yapılan operasyonla B.A. ve korsan taksici M.Y. yakalandı. B.A.'nın üzerinde İ.A. adına düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirildi. Şüphelilerden ele geçen dijital materyallerin incelenmesinin ve sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Ankara'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Ankara'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Ankara'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Ankara'da yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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