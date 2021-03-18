Kırmızı bölgedeki Tokat'ta, maviye dönmek için kampanya
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Kırmızı bölgedeki Tokat'ta, maviye dönmek için kampanya

18.03.2021 14:10 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:15
Kırmızı bölgedeki Tokat'ta, maviye dönmek için kampanya

Kırmızı bölgedeki Tokat'ta, maviye dönmek için kampanya?SAĞLIK Bakanlığının açıkladığı verilere göre kırmızı bölgedeki yüksek riskli illerden Tokat'ta belediye farkındalık yaratmak için 'Tokat'a mavi yakışır' adıyla kampanya başlattı.

Kırmızı bölgedeki Tokat'ta, maviye dönmek için kampanya

?SAĞLIK Bakanlığının açıkladığı verilere göre kırmızı bölgedeki yüksek riskli illerden Tokat'ta belediye farkındalık yaratmak için 'Tokat'a mavi yakışır' adıyla kampanya başlattı. 

Koronavirüs vaka sayılarının yüksek olduğu Tokat'ta belediye sosyal medya ve billboardlar aracılığıyla kampanya başlattı. Kampanya kapsamında cadde ve sokaklara 'Tokat'a mavi yakışır' yazılı afişler asıldı. Sosyal medya hesaplarından da benzer görsellerin paylaşılıp koronavirüse karşı alınması gereken tedbirlerin hatırlatıldığı kampanya ile pandemiye karşı duyarlılığın artırılması hedefleniyor.

'TOKAT'A MAVİ YAKIŞIR' DİYORUZ

Tokat'ın vaka sayısı yüksek illerden biri olduğunu söyleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Bizler de şehrimizde her anlamda denetimlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Bizler istiyoruz ki şehrimiz bu yüksek illerden, mavi diye tabir ettiğimiz risksiz illerin arasına girmesini arzu ediyoruz. Bunu yaparken de bazı farkındalık çalışmaları yapmaya gayret ediyoruz. Dün itibariyle şehrimizde bir kampanya başlattık. 'Tokat'a mavi yakışır' diye. Sosyal medya hesaplarımızdan, şehrimizdeki billboardlardan ve afişlerle 'Tokat'a mavi yakışır' diyoruz. Şehrimiz  güzel renkleri barındıran bir şehirdir. Bunu yaparken hem bir espri olsun, hem de akıllarda kalsın diye bazı sloganlar ürettik. Tokat kirazı, domatesi ile meşhur bir şehirdir. Sosyal medya üzerinden takip eden hemşerilerimize, "Her renk dalında güzeldir. Her renk yerinde güzeldir. Biz kırmızıyı Tokatımızın dillere destan  kirazında görmek istiyoruz' diye güzel paylaşımlar yaparak, hem akıllarda kalsın hem de insanlarımız bu işin daha da idrakinde olsun diye çalışmalar yaptık. İnşallah kısa sürede Tokatımız önce sarı, sonra da mavi olan illerin arasına dönmesini temenni ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurullarına uyalım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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