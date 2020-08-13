Kırmızı biberin salçaya yolculuğu başladı Türk mutfağında yemeklere rengi ve aromasıyla farklı bir lezzet katan kırmızı biber, imece usulüyle dalından sofralara zahmetli bir yolculuğun ardından salça olarak sofralara geliyor.

Türk mutfağında yemeklere rengi ve aromasıyla farklı bir lezzet katan kırmızı biber, imece usulüyle dalından sofralara zahmetli bir yolculuğun ardından salça olarak sofralara geliyor.

Osmaniye'de her yıl ağustos ve eylül aylarında hasat edilmeye başlanan kırmızı biberler, geleneksel yöntemlerle kadınların elinde salçaya dönüştürülüyor.

Tarladan toplanıp yıkanan biberler, çekirdeklerinin çıkarılmasının ardından özel makinelerde çekiliyor. Daha sonra leğenlere doldurulup tuzlanan biberler, suyunu çekmesi için evlerin damlarına ya da avlusuna bırakılıyor.

Sık sık karıştırılan ve yaklaşık 15 gün kurutulduktan sonra elde edilen biber salçası, ardından bidon ya da kavanozlara doldurularak kullanıma hazır hale geliyor.

Kentte bu yıl 5 bin dekar alandan 15 bin ton kırmızı biber rekoltesi bekleniyor.

"Rengi ve aromasıyla yemeklere farklı lezzet katıyor"

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasadına başlanan kırmızı biberin zahmetli bir yolculuğun ardından mutfaklara salça olarak geldiğini söyledi.

Ev hanımlarının biber salçası hazırlama geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü ifade eden İspir, şöyle konuştu:

"Adana, Hatay ve Osmaniye'de imece usulü salça yapımı eylül ayının sonlarına kadar devam eder. Kadınlar bir araya gelerek imece usulü dalından toplanan kırmızı biberleri salçaya dönüştürür. Bu salça rengi ve aromasıyla yemeklere farklı lezzet katıyor. Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayanlar, yaz tatillerinde geldikleri memleketlerinde yıllık biber salçasını hazırlar ve götürürler."

Ev hanımı Elif Gedik de toplanmasından temizlenmesine kadar meşakkatli bir iş olan salça yapımını yardımlaşarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ev hanımı Nurcan Arslantaş ise geleneksel yöntemlerle hazırladıkları biber salçasını güneş altında suyunu çekmesi için 15 gün beklettiklerini söyledi.

Kaynak: AA